Transportno letalo bi Slovenija kupila preko mehanizma vlada-vladi z Italijo

Ljubljana, 15. januarja - Na ministrstvu za obrambo so danes v sporočilu za javnost pojasnili postopke nabave transportnega letala. Slovenija bi ga preko mehanizma vlada-vladi kupila od Italije, postopek nabave pa se bo nadaljeval takoj, ko bo ustavno sodišče odločilo o ustavnosti zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko do leta 2026, so navedli.