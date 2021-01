Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 1.)

Ljubljana, 15. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je skupina opozicijskih poslancev danes v DZ vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Pisale so tudi, da so v Sloveniji v četrtek opravili 11.218 PCR in hitrih testov ter potrdili 1478 okužb z novim koronavirusom.