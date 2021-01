V Nemčiji začetek sojenja "Rambu iz Črnega gozda"

Stuttgart, 15. januarja - V Nemčiji se je danes začel sodni proces proti 32-letnemu Yvesu Rauschu z vzdevkom Rambo iz Črnega gozda. Po šestdnevni iskalni akciji so ga aretirali julija lani v kraju Oppenau na jugovzhodu Nemčije v bližini meje s Francijo. Grozi mu do 15 let zapora. Sodni proces bo trajal najmanj do 19. februarja, poročajo tuje tiskovne agencije.