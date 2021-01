V prihodnjih tednih zamude pri dobavi Pfizerjevega cepiva po Evropi

Berlin, 15. januarja - Pri dobavi Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 članicam Evropske unije bo v prihodnjih treh do štirih tednih prihajalo do zamud zaradi del v tovarni ameriškega farmacevtskega podjetja v Belgiji, je danes sporočilo nemško ministrstvo za zdravje. Šest članic EU je že izrazilo zaskrbljenost glede tega. V Pfizerju so potrdili zamude.