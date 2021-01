Veliko Britanijo zaradi posledic pandemije po ocenah zapustilo več kot milijon ljudi

London, 15. januarja - Veliko Britanijo je zaradi vplivov pandemije covida-19 na gospodarstvo zapustilo več kot milijon ljudi, ocenjujejo avtorji študije londonskega Ekonomskega statističnega centra odličnosti. Kot so navedli, so med tistimi, ki so zaradi pandemije izgubili službo, očitno večinoma priseljenci, ki so se zato odločili za vrnitev v domovino.