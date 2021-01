SBI TOP v minulem tednu zrasel za nekaj več kot odstotek

Ljubljana, 15. januarja - Indeks SBI TOP je v minulem tednu pridobil 1,36 odstotka in se ustavil pri 954,23 točke. Med blue chipi so se v tednu dni najbolj podražile delnice Intereurope, pocenile pa so se najbolj prometne Krkine delnice. Skupni promet je dosegel 10,3 milijona evrov. Večjih novic ni bilo, je pa Luka Koper objavila nerevidirane podatke o lanskem poslovanju.