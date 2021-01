Mladinska knjiga letos načrtuje izdajo 250 knjižnih naslovov

Ljubljana, 18. januarja - Mladinska knjiga letos načrtuje izdajo okoli 250 naslovov, so povedali na spletni predstavitvi konec minulega tedna. Med drugim bodo s spominskima albumoma obeležili obletnici rojstva Franca Saleškega Finžgarja in Kristine Brenkove, obetajo pa se tudi številne novosti na področju leposlovja za odrasle, mladino in otroke kot tudi vrsta priročnikov.