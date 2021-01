SBI TOP teden sklenil s padcem

Ljubljana, 15. januarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je teden sklenil s padcem. V današnjem trgovanju je izgubil 0,09 odstotka in se ustavil pri 954,23 točke. Indeks so pod gladino potisnile delnice Krke, NLB in Telekoma Slovenije. Vlagatelji so ustvarili 1,02 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.