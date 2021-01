Newyorške borze začele brez jasne smeri

New York, 15. januarja - Newyorške borze ob začetku trgovalnega dne nimajo jasne smeri. Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je sicer v četrtek predstavil predlog obsežnega novega paketa pomoči za ameriško gospodarstvo in posameznike, a so vlagatelji to pričakovali in novico že prej upoštevali pri ceni delnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.