Albert Šoba na čelu atletske stroke nasledil Vladimirja Keva

Ljubljana, 15. januarja - Albert Šoba, trener nekdanjega sprinterja in slovenskega rekorderja na 100 in 200 m Matica Osovnikarja, je na čelu predsednika strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS) nasledil Vladimirja Keva, so odločili na ustanovni seji upravnega odbora zveze. Njen direktor je ostal Nejc Jeraša z mandatom do 15. januarja 2025.