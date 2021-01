Odpoklic humusa Tereza's Choice

Ljubljana, 15. januarja - Podjetje Hofer je iz prodaje umaknilo bio humus Tereza's choice vrste pečena paprika in rdeča pesa ter humus s tartufi, ki ju dobavlja podjetje Organa. Izdelek iz prodaje umikajo, saj je bila ugotovljena prisotnost etilen oksida lahko višja od zakonsko predpisane vrednosti.

Izdelka bio humus vrste pečena paprika in rdeča pesa sta v 140-gramski stekleni embalaži z lot številko 20201114 in rokom uporabe do 14. novembra 2021.

Izdelek humus s tartufi je v 260-gramski stekleni embalaži z lot številko 20201218 in rokom uporabe do 17. januarja 2021.

Izdelek bio humus je bil v posebni ponudbi od 7. decembra 2020, izdelek humus s tartufi pa v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji.

Kupci lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo tudi brez predložitve računa povrnili stroške. Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/834 66 00 in na e-naslovu info@hofer.si.