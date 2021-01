V Tržiču ob epidemiji nadaljujejo z razvojem turistične ponudbe

Tržič, 16. januarja - Čeprav so napovedi za prihodnost turizma še negotove, so na Občini Tržič skladno s sprejetim proračunom pripravili plan aktivnosti, s katerimi bi v destinacijo privabili več gostov. Nadaljevali bodo z razvojem kolesarjenja in pohodništva v Karavankah, začeli z oživljanjem Šentanskega rudnika in skušali izvesti vrsto prireditev.