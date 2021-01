Zaradi pandemije v turizmu globalno ogroženih od 100 do 120 milijonov delovnih mest

Ljubljana, 17. januarja - Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je ocenila, da so mednarodni prihodi v letu 2020 zaradi pandemije covida-19 upadli za 70 do 75 odstotkov, kar na svetovni ravni predstavlja izgubo ene milijarde mednarodnih prihodov turistov. Po njihovi oceni je zaradi tega neposredno v turizmu ogroženih od 100 do 120 milijonov delovnih mest.