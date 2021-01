Koper, 15. januarja - Koprske policiste so danes okoli 8. ure obvestili, da so na eno od javnih ustanov v Postojni prejeli pošiljko z neznanim prahom. Kraj so zavarovali, pošiljko pa poslali na analizo. Okoli poldneva pa so jih z ljubljanske biotehniške fakultete obvestili, da prah ni bil nevaren, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.