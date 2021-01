Najvišje škotsko sodišče zavrnilo pritožbo družine za Lockerbie obsojenega napadalca

Edinburgh, 15. januarja - Več kot 32 let po bombnem napadu na letalo ameriške družbe Pan Am nad škotskim mestom Lockerbie je danes škotsko najvišje sodišče zavrnilo pritožbo družine edinega obsojenega za atentat, Libijca Abdelbaseta Alija Mohameda al Megrahija, ki je sicer leta 2012 umrl. Družina se namerava pritožiti in nadaljevati boj za njegovo rehabilitacijo.