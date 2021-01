V produkciji Siti teatra premiera spletne komedije Optimisti

Ljubljana, 17. januarja - Siti teater BTC drevi ob 20. uri napoveduje spletno premiero komedije Optimisti, v kateri bodo nastopili zvezdniki Lado Bizovičar, Janez Hočevar - Rifle in Goran Hrvaćanin. Kot so poudarili v teatru, je predstava po scenariju Jureta Karasa in v režiji Nejca Gazvode nastala prav v času pandemije in je zato zelo aktualna.