Kitajska dovolila vstop še enemu članu ekipe strokovnjakov WHO

Peking, 15. januarja - Kitajska je danes dovolila vstop v državo še enemu iz skupine strokovnjakov, ki bodo s pooblastilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ugotavljali izvor novega koronavirusa. Gre za enega od dveh članov ekipe, ki so jima v četrtek preprečili vstop na Kitajsko, potem ko so pri njima v Singapurju odkrili protitelesa za novi koronavirus.