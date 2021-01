Gospodinjstva še izboljšala finančni položaj

Ljubljana, 17. januarja - Gospodinjstva v Sloveniji so do konca lanskega tretjega četrtletja finančna sredstva povečala bolj kot dolg. Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi je znašal 45,2 milijarde evrov in se je v zadnjem letu povečal za 3,9 milijarde evrov, v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenije.