Izbrali izvajalca obnove gasilskega doma v Babičih

Marezige, 17. januarja - Mestna občina Koper je izbrala izvajalca za rekonstrukcijo prostorov Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Babiči. To bo podjetje IGC Projekt. Naložba je sicer vredna nekaj manj kot pol milijona evrov. Če bo šlo vse po načrtih, se bodo v PGD Babiči do konca leta že lahko pohvalili z novim in sodobnim gasilskim domom, so sporočili iz občine.