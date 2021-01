Adria Mobil v poslovnem letu s 401 milijonom evrov prihodkov

Novo mesto, 15. januarja - V Adrii Mobil so bili v začetku poslovnega leta 2019/2020 na poti, da dosežejo enega najboljših rezultatov v zgodovini, a tega zaradi posledic novega koronavirusa niso uspeli v celoti realizirati. Na evropske trge so prodali 14.454 produktov in ustvarili prihodke iz prodaje v višini 401 milijon evrov, so danes sporočili iz družbe.