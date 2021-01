Matične knjige iz mariborske nadškofije dosegljive na spletu

Maribor, 23. januarja - Matične knjige z območja širše mariborske nadškofije so od oktobra lani brezplačno dosegljive na spletu. Odločitev za objavo se je izkazala za zelo koristno za širšo javnost, saj so v treh mesecih zabeležili skoraj 2500 uporabnikov. Zbirka zajema župnijske matične knjige iz obdobja dobrih 300 let s Štajerske, Koroške in Prekmurja.