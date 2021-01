Mariborski zavod za turizem z nizom predavanj za dvig turistične ponudbe

Maribor, 17. januarja - Mariborski zavod za turizem bo izvedel niz usposabljanj za turistične ponudnike na območju Maribora in Pohorja. Usposabljanja so del projekta za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v letih 2020 in 2021, ki ga sicer sofinancirata gospodarsko ministrstvo in Evropski sklad za regionalni razvoj.