V ZNP pozdravili nakazilo zaostalih obveznosti do STA

Ljubljana, 15. januarja - V ZNP so danes pozdravili odločitev vlade, da po pridobljenem pozitivnem mnenju Evropske komisije STA nakaže zaostale obveznosti z naslova opravljanja javne službe. Kot so opozorili, pa mora zdaj svoj del obveznosti izpolniti tudi vodstvo agencije in Ukomu posredovati podatke o poslovanju, ki jih potrebuje za oceno primernega financiranja.