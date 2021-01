Prestavljeno EP z zračnim orožjem v Osijeku

Osijek, 15. januarja - Evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, ki bi moralo v finskem mestu Lohja potekati med 26. februarjem in 3. marcem, bo organizirano v hrvaškem Osijeku med 26. majem in 6. junijem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Finski prireditelji so morali zaradi koronavirusne pandemije prvenstvo odpovedati.