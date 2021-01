Na Hrvaškem v minulih 24 urah še 715 okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 15. januarja - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 5335 testih potrdili 715 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 33 bolnikov s covidom-19, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Doslej so proti covidu-19 cepili več kot 41.500 ljudi. Za to so porabili skoraj tri četrtine vseh odmerkov cepiva, ki so jih dobili doslej.