Po zagotovilih ministrstva aplikacija #OstaniZdrav deluje dobro in sledi posodobitvam

Ljubljana, 15. januarja - Ministrstvo za javno upravo zavrača navedbe, da aplikacija #OstaniZdrav ni bila redno vzdrževana. Kot zagotavljajo, aplikacija deluje dobro in sledi posodobitvam. Težave pri posodabljanju ocene tveganja stanja pa so bile posledica napake na Googlovem sistemu za beleženje stikov in so zato enako težavo imele vse aplikacije, ki uporabljajo ta sistem.