Komunikator znanosti 2020 je Roman Jerala

Ljubljana, 15. januarja - Slovenska znanstvena fundacija je za komunikatorja znanosti 2020 razglasila vodjo odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Romana Jeralo za obsežen in kakovosten prispevek k informiranju, poglobljenemu razumevanju in ozaveščanju o novem koronavirusu, so danes sporočili iz fundacije.