Odslej za težka tovorna vozila prepoved prehitevanja čez dan na avtocesti A1

Ljubljana, 15. januarja - Na avtocesti med Šentiljem in Koprom (A1) od danes velja prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro za težka tovorna vozila. Policija, ki je doslej nadzirala prepoved prehitevanja v prometnih konicah, bo izvedla poostren nadzor in ga ponavljala na območjih posameznih policijskih uprav.