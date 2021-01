Plavalca Kellerja zaradi napada na Kapitol aretirali

Washington, 15. januarja - Nekdanjega plavalca Kleta Kellerja, večkratnega olimpijskega in svetovnega prvaka, so aretirali zaradi napada na ameriški kongres, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kellerja so prepoznali na posnetkih, ki so jih posneli novinarji med vdorom privržencev predsednika Donalda Trumpa v Kapitol. Pri tem ga je izdala olimpijska jakna.