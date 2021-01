Mladina o delovanju vlade (15. 1.)

Ljubljana, 15. januarja - Grega Repovž v komentarju Teden odločitve piše o načinu delovanja vlade. Po njegovih navedbah rešitve, ki jih uvaja, niso sistemske, ampak politične, politični pa so tudi odzivi z nagrajevanjem tistih, ki so na njihovi strani, in kaznovanjem tistih, ki so proti. Kot primer izpostavlja policijsko stavko.