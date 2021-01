Azijske borze ob koncu trgovalnega tedna neenotno

Tokio, 15. januarja - Azijske borze so zadnji trgovalni dan v tednu sklenile z neenotno smerjo indeksov. Po objavi 1900 milijard dolarjev vrednega načrta za boj proti pandemiji covida-19 v ZDA so se številni vlagatelji odločili, da s prodajo delnic unovčijo dobičke, saj so delnice minule dni dosegale rekordne vrednosti.