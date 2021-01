Miami nemočen brez Dragića, Jokić do petega trojnega dvojčka

Philadelphia, 15. januarja - Oslabljeni košarkarji Miami Heat so bili to noč brez možnosti proti Philadelphia 76ers v ligi NBA. Brez slovenskega košarkarja Gorana Dragića in številnih drugih so izgubili s 108:125 ter zabeležili šesto ničlo v sezoni. Petič pa je do trojnega dvojčka prišel srbski zvezdnik Nikola Jokić ob zmagi Denverja proti Golden Statu s 114:104.