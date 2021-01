Inšpektor pravosodnega ministrstva ZDA kritičen do imigracijske politike Trumpove vlade

Washington, 15. januarja - Generalni inšpektor pravosodnega ministrstva ZDA je po preiskavi ugotovil, da se je vodstvo ministrstva leta 2018 zavedalo, da bo njihova politika ničelne tolerance na meji privedla do ločevanja otrok od staršev, vendar so šli naprej in ustvarili težave za številne druge vladne agencije.