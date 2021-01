Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 1.)

Ljubljana, 14. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o najnovejših epidemioloških podatkih za Slovenijo. Tako je bilo v sredo potrjenih 1767 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 oseb s covidom-19. Agencije so poročale tudi o tem, da je vlada plačala zaostale obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA).