Znana še dva polfinalista hokejskega DP

Ljubljana, 14. januarja - Po današnjih drugih četrtfinalnih tekmah hokejskega državnega prvenstva sta znana še dva udeleženca polfinala. Pričakovano so se vanj z gladko zmago proti Blejcem uvrstili hokejisti SŽ Olimpije, uspešni pa so bili tudi igralci Slavije Junior, ki so še drugič premagali Maribor.