Newyorška pravosodna ministrica toži policijo zaradi nasilja nad protestniki

New York, 14. januarja - Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je vložila tožbo proti policiji mesta New York zaradi pretiranega, surovega in nezakonitega nasilja nad protestniki po umoru temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo 25. maja lani v Minnesoti. Floyda je zadušil policist, smrt pa je botrovala množičnim in tudi nasilnim protestom po ZDA.