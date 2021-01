NPU s hišnimi preiskavami zaradi domnevnega oškodovanja podjetja

Ljubljana, 14. januarja - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes izvajajo večje število operativnih aktivnosti, med drugim pet preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območjih novomeške in kranjske policijske uprave. Kot so sporočili, preiskujejo sum zlorabe položaja ali zaupanja na škodo gospodarske družbe.