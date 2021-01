Tajna služba pri varovanju Ivanke Trump plačevala 3000 dolarjev na mesec za stranišče

Washington, 15. januarja - Ameriška tajna služba, ki je zadolžena za varovanje predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove družine, je plačevala po 3000 dolarjev na mesec za najem stranišča in kopalnice za agente, ki jim Ivanka Trump in Jared Kushner nista dovolila uporabljati nobenega od šestih stranišč v njuni hiše v Washingtonu, poroča Washington Post.