Izredni odbor WHO o mutacijah novega koronavirusa

Ženeva, 14. januarja - V Ženevi se je danes sešel izredni odbor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki razpravlja o novih mutacijah novega koronavirusa ter o morebitni uporabi dokazil o cepljenju proti in testiranjih na novi koronavirus za potovanja po svetu. "Obe zadevi povezuje eno: solidarnost," je uvodoma dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.