Tedenski pregled - svet od 15. do 21. 1.

Ljubljana, 22. januarja - Prisegel je novi ameriški predsednik Joe Biden in takoj razveljavil nekatere odločitve svojega predhodnika. Italijanski premier Giuseppe Conte je dobil zaupnico v parlamentu. Nemški krščanski demokrati so za novega šefa izbrali Armina Lascheta. V Rusiji so takoj po prihodu v domovino aretirali opozicijskega vodjo Alekseja Navalnega.