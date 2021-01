Newyorške borze navzgor

New York, 14. januarja - Tečaji delnic na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo. Trg pričakuje napoved stimulacijskih ukrepov novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna in morebitne informacije o prihodnji denarni politiki ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), poroča francoska tiskovna agencija AFP.