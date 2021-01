Ljubljanska borza: Skoraj ves promet z delnicami Krke

Ljubljana, 14. januarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,62 milijona evrov poslov, od tega 1,45 milijona evrov z delnicami Krke. Z njimi so sklenili tudi posel s svežnjem v vrednosti 875.000 evrov. Krkine delnice so se podražile za 0,83 odstotka na 97 evrov. Indeks SBI TOP je pridobil 0,37 odstotka.