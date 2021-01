Na TV Slovenija dokumetarec o zgodovini slovenskega standupa

Ljubljana, 16. januarja - Na TV Slovenija si bo zvečer mogoče ogledati dokumentarni film o zgodovini standup komedije v Sloveniji z naslovom Sam pred vsemi. Film, ki je nastal lansko jesen v režiji Bojana Krajnca, prikazuje začetke razvoja te zvrsti komedije v Sloveniji in najpomembnejše mejnike. Obenem so predstavljeni komiki, ki so pustili sled na področju standupa.