Mala galerija BS predstavlja študente likovne pedagogike v Ljubljani

Ljubljana, 14. januarja - V Mali galeriji Banke Slovenije (BS) so niz letošnjih razstav začeli z deli študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavljajo jih na razstavi z naslovom Vrednost grafike, ki si jo je od danes do 8. februarja mogoče ogledati skozi kukala na zatemnjenih vratih galerije, saj so razstavišča trenutno zaprta.