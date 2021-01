Operaterji ob močno povečanem prometu z novimi storitvami

piše Matej Luzar

Ljubljana, 15. januarja - Za telekomunikacijske operaterje je leto 2020 v luči koronavirusne krize minilo v znamenju močno povečanega prometa, dodatnih obremenitev omrežij in novih izzivov na področju kibernetske varnosti. Uporabnikom so na povečane zahteve med drugim odgovorili z zvišanjem hitrosti interneta in uvedbo novih rešitev na daljavo.