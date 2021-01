Na Rimskem vrelcu bodo porušili dotrajan hotelski objekt in zgradili nov hotel

Kotlje, 14. januarja - Podjetje Rimski vrelec, ki je lani postalo lastnik istoimenskega kompleksa v Kotljah v občini Ravne na Koroškem, se je po posvetu s stroko odločilo, da bo dotrajano in nevarno stavbo hotela porušilo in tam zgradilo sodoben in trajnostno zasnovan butični hotel. Rušenje se bo začelo predvidoma v drugi polovici januarja.