V Pergamu s predlogi za osmi protikoronski zakon

Ljubljana, 14. januarja - V KSS Pergam so pripravili svoje predloge za osmi protikoronski zakon, o katerega pripravi so v zadnjih dneh že začeli govoriti predstavniki vlade na čelu s premierjem Janezom Janšo. Kot najpomembnejši predlog izpostavljajo pravico do 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odkrite okužbe z novim koronavirusom.