V San Franciscu nasprotujejo prodaji murala Diega Rivere

San Francisco, 17. januarja - Umetnik Diego Rivera je leta 1931 naslikal znameniti mural The Making of a Fresco Showing the Building of a City, ki je last Umetniškega inštituta v San Franciscu. V instituciji so pred časom izjavili, da bi jim prodaja 50 milijonov dolarjev vrednega dela pomagala odplačati dolgove, zdaj pa so lokalne oblasti začele postopek za njegovo zaščito.