Vlada začetek veljavnosti odloka o ustanovitvi urada za demografijo premaknila na 15. april

Ljubljana, 14. januarja - Vlada je na današnji seji s spremembo odloka o ustanovitvi in nalogah Urada vlade za demografijo podaljšala datum začetka uporabe odloka za tri mesece, in sicer na 15. april, so sporočili iz vlade. Vlada je oktobra lani namreč z odlokom ustanovila urad za demografijo, ki bi moral začeti delovati 15. januarja.