Še vedno precej kršitev prepovedi zbiranja in omejitev gibanja

Ljubljana, 14. januarja - Inšpektorati in policija so v minulih tednih poostreno nadzirali spoštovanje odlokov za omejevanje širjenja koronavirusa. Še vedno zaznavajo veliko primerov nepravilnega nošenja mask in neupoštevanja medsebojne razdalje, policija poroča tudi o mnogih primerih kršitev prepovedi zbiranja in omejitev gibanja. V večini so kršiteljem izdajali opozorila.